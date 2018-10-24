2018-10-24T12:31:02+03:00
Общество

Новый виток в войне против маршрутчиков: в Союз автопредпринимателей Башкирии ворвался ОМОН

Стражи порядка проводят обыски
Рустем АХУНОВ
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Союза автопредпринимателей Башкирии оказывает юридическую поддержку маршрутчикамСоюза автопредпринимателей Башкирии оказывает юридическую поддержку маршрутчикам
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Как стало известно «Комсомолке», в настоящий момент в здании Союза автопредпринимателей Башкирии проходят обыски. Информацию подтвердили представителей самой компании:

- Прямо сейчас у нас проходят обыски. Приехал ОБЭП и ОМОН в масках, человек 30. Все документы у нас в порядке, так что ничего опасного нет. Олег Ильич (Куляшов - председатель организации - прим. ред.) сейчас не может с вами поговорить, - сообщили по телефону в компании.

Напомним, что именно в Союзе автопредпринимателей оказывают юридическую помощь водителям маршрутных ПАЗиков, войну которым на днях объявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Известно, что именно члены Союза обслуживает самые популярные маршруты города, к которым имеется больше всего вопросов. Все они на официальном сайте организации указаны как «экскурсионные».

Источник «Комсомолки» в МВД Башкирии информацию об обысках потдвердил.

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