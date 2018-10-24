2018-10-24T09:48:39+03:00
Политика

Руководителем администрации главы Башкирии назначили Александра Сидякина

Радий Хабиров подписал новый указ
Рустем АХУНОВ
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Главой администрации Радия Хабирова назначен Александр СидякинГлавой администрации Радия Хабирова назначен Александр Сидякин
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Новым главой администрации Радия Хабирова назначили Александра Сидякина.

Слухи об очередных перестановках в правительстве республики появились еще в конце прошлой недели, однако официально информацию подтвердили только утром в среду, 24 октября.

До нового назначения 40-летний Сидякин трудился депутатом Государственной думы от соседнего Татарстана. Впервые он стал народным избранником в 2011 году.

Для Башкирии Александр Сидякин лицо не новое. До избрания в Госдуму, как и Радий Хабиров, Сидякин трудился в институте права БашГУ. После этого он работал в крупных промышленных предприятиях Башкирии.

Прежний глава администрации Евгений Маврин ушел в отставку по собственному желанию.

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