В Уфе нелегалы устроили потасовку с водителями официальных перевозчиков

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-23T21:28:06+03:00

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Дорожные войны набирают обороты: недовольство нелегальных перевозчиков не закончилось лишь бойкотом. На этот раз нелегалы устроили потасовку с водителями официальных перевозчиков.

Так, толпа нетрезвых мужчин, что работали на ПАЗиках, приехали на место отстоя автобусов в микрорайоне Инорс и попытались учинить там массовую драку с теми, кто работает по всем правилам.

Что они хотели этим добиться и чего от них требовали – неизвестно. Возможно, пытались уговорить и тех не выезжать на рейсы.

Массовая драка, к счастью, не произошла – на место кто-то вызвал полицейских, и несколько участников конфликта увезли в отдел.

Напомним, водители общественного транспорта объявили забастовку и не вышли сегодня на рейсы. Виной тому новая серьезную транспортная реформа. Начаться она должна в 2018 году, а завершиться полностью - через 1-2 года. Сама реформа будет мягкой и постепенной - нелегальные «Газельки» и «Пазики» на проспекте Октября и других улицах будут заменять современными большими автобусами. Убирать будут нелегалов, которые регулярно нарушают правила.

Бастовать решили не только городские маршрутки, но и межгородние, например, Уфа – Благовещенск.

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