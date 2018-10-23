У КамАЗа в Башкирии вылетело колесо на встречный автомобиль
К счастью, в ДТП никто не пострадал
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 22 октября, в Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием двух большегрузов.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, на трассе М5 Самара-Уфа-Челябинск у грузовика КамАЗ при движении вылетело наружнее левое колесо на встречную полосу. Там оно въехало во встречную фуру «Скания». От удара грузовик развернуло.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Автовоз получил механические повреждения.
- Затруднений движения для других участников дорожного движения на данном участке автодороги не было, - сообщили в ГИБДД.
фото: ГИБДД по РБ