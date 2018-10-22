В Башкирии назначали главу Абзелиловского района

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-22T12:57:43+03:00

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Главой Абзелиловского района Башкирии стал Ильдар Нафиков.

Имя нового руководителя выбрали депутаты Абзезиловского сельсовета. Ранее Ильдар Нафиков трудился директором санатория «Яктыкуль».

- Все 16 действующих депутатов райсовета единогласно проголосовали за него, - пишет блогер Раис Габитов.

Любопытно, что новому главе района презентовали необычные подарки. Метлу – чтобы вымести сор, и стул с гвоздями, который символизирует проблемы района.

Напомним, что прошлый глава района Рим Сынгизов покинул свой пост в сентябре этого года по собственному желанию.