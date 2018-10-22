Радий Хабиров потребовал уволить директора «Башавтотранса»
Врио руководителя Башкирии Радий Хабиров распорядился уволить директора «Башавтотранса» Разима Махиянова.
- Вопросов к «Башавтотрансу» много. Главы администраций жалуется, что они теряют вокзалы, что нет работы. По моим данным, за семь месяцев наметился убыток в 2,5 раза, - отметил Хабиров.
Кроме того, политик намекнул на элементы коррупционной политики – руководящие должности в госкомпании занимают несколько родственников арбитражного судьи.
В конце Хабиров прошелся критикой по нынешнему директору ГУПа.
- Он что, специалист по банкротству? Сегодня же руководитель должен быть уволен. Представьте мне человека, который будет представлять, что там происходит. Материалы направьте в прокуратуру.