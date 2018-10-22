Радий Хабиров принял отставку восьми вице-премьеров

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-22T10:34:54+03:00

Некоторые из них продолжат работу

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров накануне принял отставку восьми вице-премьеров правительства.

Об изменениях в высших чинах руководства республики Хабиров рассказал во время оперативного совещания. Известно, что изначально об отставке просил весь состав правительства Башкирии во главе с Рустэмом Мардановым.

В итоге работу в республике продолжат Илшат Тажитдинов, Фархад Самедов и Ильшат Фазрахманов – они будут занимать посты с приставкой «врио».

Свои посты покидают Марат Магадеев, Андрей Трухан, Фанзиль Чингизов, Евгений Гурьев и Салават Сагитов.

Сам Хабиров объяснил, что ушедшие в отставку члены правительства поступили «по-мужски и ответственно».