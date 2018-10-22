В Уфе наказали дорожников, укладывавших асфальт в лужи

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-22T06:45:03+03:00

Некачественную работу они проделали в одном из дворов на улице Степана Кувыкина

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Недавно все социальные сети облетел видеоролик, снятый во дворе дома 37 по улице Степана Кувыкина. В нем дорожники укладывают асфальт в лужи.

На место проведения ремонтных работ с проверкой выехали сотрудники отдела коммунального хозяйства администрации Кировского района.

- Действительно, частная управляющая компания проводила ямочный ремонт с нарушением требований. Асфальт укладывали в заранее заготовленные карты, невзирая на лужи, - прокомментировали в мэрии.

Дорожникам выдали требование – работу нужно переделать. Виновные лица наказали.