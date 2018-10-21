В Башкирии задержали пьяного водителя междугородного автобуса

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-21T08:00:48+03:00

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В минувшую пятницу, 19 октября, на дорогах Башкирии прошел рейд сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские проводили профилактические мероприятия на пассажирском общественном транспорте.

Утром на 173 километре трассы Уфа-Оренбург, на территории Мелеузовского района, сотрудники ГИБДД остановили пассажирскую «Газель». Автобус следовал по маршруту Мелеуз-Стерлитамак, в салоне находились шесть пассажиров.

При проверке документов у 50-летнего водителя дорожные полицейские учуяли запах алкоголя. После проверки алкотестером, состояние опьянения подтвердилось – прибор показал 0,165 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя тут же был составлен протокол об административном нарушении.

- Также должностному лицу, допустившему выпуск на линию данного водителя, грозит административная ответственность. Дело будет рассмотрено в мировом суде, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Некоторое время спустя, в социальных сетях появилось сообщение о том, что мужчина вовсе не был пьян. Он, якобы, принимал успокоительное. Об этом заявил человек, представившися близким мужчины. По его словам, права водителю автобуса уже вернули.

Официального подтверждения этой информации от ГИБДД по Башкирии пока не поступало.