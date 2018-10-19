Уфимец зарезал своего 42-летнего товарища после ссоры
В Уфе задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего 42-летнего товарища.
Известно, что 17 октября потерпевший пришел к другу в гости. Вместе они употребляли алкоголь, и, как часто бывает, повздорили. Находясь в коридоре, хозяин квартиры схватил нож и ударил им своего товарища в шею. После этого он выгнал его, закрылся в квартире, а нож выбросил в окно.
Потерпевший со смертельным ранением начал спускаться к выходу из подъезда дома, но по дороге упал и вскоре скончался.
- Кровавый след, который оставил потерпевший и привел сотрудников правоохранительных органов к квартире злоумышленника, - сообщили в следственном комитете Башкирии.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.