2018-10-19T17:42:59+03:00
Происшествия

Уфимец зарезал своего 42-летнего товарища после ссоры

Мужчины вместе распивали алкоголь
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего 42-летнего товарища.

Известно, что 17 октября потерпевший пришел к другу в гости. Вместе они употребляли алкоголь, и, как часто бывает, повздорили. Находясь в коридоре, хозяин квартиры схватил нож и ударил им своего товарища в шею. После этого он выгнал его, закрылся в квартире, а нож выбросил в окно.

Потерпевший со смертельным ранением начал спускаться к выходу из подъезда дома, но по дороге упал и вскоре скончался.

- Кровавый след, который оставил потерпевший и привел сотрудников правоохранительных органов к квартире злоумышленника, - сообщили в следственном комитете Башкирии.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

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