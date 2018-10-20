В Оренбургской области осудили жителя Башкирии, по вине которого в ДТП погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-20T08:11:35+03:00

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16 октября в Соль-Илецком районном суде Оренбургской области вынесли приговор жителю Учалов. Мужчина обвиняется по статье 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 16 июля 2018 года. Обвиняемый вместе со своими родственниками ехал домой в Учалы с курорта Соль-Илецк на «Форд Фокусе». Как сообщили в суде, он, действуя легкомысленно и проявляя преступную самонадеянность, двигался со скоростью около 100 км/ч, которая превышала максимально допустимую. В какой-то момент он отвлекся от вождения и, чтобы не «догнать» впереди едущий автомобиль, выехал на встречную полосу. К несчастью, по встречке ехал «Мицубиси Лансер». В результате ДТП трое пассажиров «Фокуса» погибли на месте, еще одна пассажирка данного автомобиля и двое из «Мицубиси» были доставлены в больницу, где позже скончались.

- В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном, - отметили в суде.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав сроком на полтора года.

фото: соцсети

Напомним, что среди погибших была совсем юная 18-летняя девушка. Вилена только окончила школу и собиралась поступать в один из уфимских вузов.

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