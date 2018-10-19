На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-19T17:02:12+03:00

Откроются они в 10 утра, а завершат свою работу в 16 часов

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В столице Башкирии в эту субботу и воскресенье, 20 и 21 октября, пройдут ярмарки выходного дня.

Приобрести мед и овощи можно будет в нескольких местах.

20 октября:

- пересечение улиц Интернациональная и Машиностроителей

- пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина

- на площадке разворотного кольца по ул. Султанова, рядом с домом №2;

- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;

- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

- на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50-летия Октября, 21;

21 октября:

- на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;

- пересечение улиц Интернациональная и Машиностроителей

- пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина;

- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14.

Напомним, что мясо пока на ярмарках приобрести нельзя в связи с теплой погодой. Ярмарки откроются в 10 и будут работать до 16 часов.