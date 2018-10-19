2018-10-19T17:02:12+03:00
Общество

На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Откроются они в 10 утра, а завершат свою работу в 16 часов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В столице Башкирии в эту субботу и воскресенье, 20 и 21 октября, пройдут ярмарки выходного дня.

Приобрести мед и овощи можно будет в нескольких местах.

20 октября:

- пересечение улиц Интернациональная и Машиностроителей

- пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина

- на площадке разворотного кольца по ул. Султанова, рядом с домом №2;

- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;

- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

- на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50-летия Октября, 21;

21 октября:

- на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;

- пересечение улиц Интернациональная и Машиностроителей

- пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина;

- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14.

Напомним, что мясо пока на ярмарках приобрести нельзя в связи с теплой погодой. Ярмарки откроются в 10 и будут работать до 16 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уфимец зарезал своего 42-летнего товарища после ссоры
В Уфе волонтеры выйдут на поиски пропавшего 81-летнего Рузина Янгирова
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Заместитель премьер-министра Башкирии уходит в отставку
В Уфе за сутки сбили двоих пешеходов, один из них ребенок
Рядом с разрушенным мостом в Башкирии сделали временный проезд
В Башкирии несколько залов пещеры Шульган-Таш закрыли для туристов
Вниманию специалистов в области энергетики!
МЧС по Башкирии не подтверждает информацию о землетрясении в регионе
В Башкирии при странных обстоятельствах пропал 30-летний Айдар Хакимов
Уфимец и его подруга отправятся под суд за организацию подпольного казино
В Уфе найдено тело 57-летнего Марата Юнусова
Пропавший в Башкирии три дня назад Тимур Гильванов нашелся
Часть трассы Уфа-Оренбург защитили от подтоплений
В столкновении ВАЗа и «Тойоты» в Башкирии погиб мужчина
«Дом.ru Бизнес» приглашает на вебинар «Wi-Fi-маркетинг - точка роста вашего бизнеса»
«Салават Юлаев» уступил в «зеленом дерби»
В Уфе пройдет ярмарка вакансий в сфере общественного питания
Радий Хабиров: Проблемы в здравоохранении существуют
Житель Башкирии напал на судебных приставов с топором
В Уфе пятилетняя девочка сломала позвоночник, играя в детской комнате
В Уфе эвакуировали тысячу посетителей из крупного торгового центра
В Уфе предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку
Пациентов реабилитационного центра в Башкирии держали в плену и истязали