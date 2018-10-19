На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В столице Башкирии в эту субботу и воскресенье, 20 и 21 октября, пройдут ярмарки выходного дня.
Приобрести мед и овощи можно будет в нескольких местах.
20 октября:
- пересечение улиц Интернациональная и Машиностроителей
- пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина
- на площадке разворотного кольца по ул. Султанова, рядом с домом №2;
- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
- на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;
- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;
- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;
- на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50-летия Октября, 21;
21 октября:
- на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7;
- пересечение улиц Интернациональная и Машиностроителей
- пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина;
- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;
- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14.
Напомним, что мясо пока на ярмарках приобрести нельзя в связи с теплой погодой. Ярмарки откроются в 10 и будут работать до 16 часов.