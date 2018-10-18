2018-10-18T16:46:57+03:00
Общество

В Уфе появится единая транспортная карта

Парламент Башкирии обсудил одну из самых насущных проблем столицы.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Единые транспортные карты пользуются популярностью в Москве, Петербурге и КазаниЕдиные транспортные карты пользуются популярностью в Москве, Петербурге и КазаниФото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшее время транспортная проблема Уфы может быть решена. Сегодня, 18 октября, в парламенте Башкирии обсудили первые шаги транспортной реформы. Ее инициатором стал новый глава региона Радий Хабиров.

Как сообщает пресс-служба Курултая, рабочая группа пришла к выводу, что в Уфе необходимо ввести единую транспортную карту.

Такая система действует в десятках городов России, в европейских и азиатских странах к этому пришли еще в прошлом веке. Но Уфа решить проблему не может до сих пор. Жители города ищут мелочь, чтобы сесть даже на государственный автобус. Банковские карты принимают только трамваи и троллейбусы.

Кроме того, власти республики планируют сократить количество «Пазиков» и «Газелей». И тот, и другой вид транспорта будут ходить только на второстепенных улицах. Там, где нет другого транспорта, автобусы малой вместимости останутся, так что жителям отдаленных районов переживать не стоит. Пока речь идет только о проспекте Октября и других больших улицах.

Конкретные даты транспортной реформы не обозначены.

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