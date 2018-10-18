2018-10-18T08:23:10+03:00
Экономика

В Уфе при застройке квартала снесут десятки домов

В Демском районе башкирской столицы возведут многоэтажки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, городские власти утверждили проект застройки квартала в Демском районе башкирской столицы. При «развитии участка» под снос попадут десятки домов в квартале, ограниченных улицами Ухтомского, Дагестанской, Правды и Магистральной.

Согласно проекту, застройщик сохранит некоторые постройки. Это, прежде всего, многоэтажки и социальные объекты – детские сады, школы и парк.

В скором времени на месте частного сектора появятся девять новых жилых домов высотой от 19 до 28 этажей, оборудованные подземными парковками. Городские власти предполагают, что после завершения проекта население микрорайона значительно увеличится. Поэтому, чтобы избежать нехватки мест в школах и детсадах, образовательные учреждения будут расширять.

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