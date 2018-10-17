Жители Советского района Уфы остались без холодной воды
Это связано с утечкой из водопроводного колодца
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В Советском районе Уфы 16 октября произошло аварийное отключение воды. Это связано с тем, что случилась утечка из водопроводного колодца. Сейчас последствия устраняют специалисты.
Без холодной воды на некоторое время остались жители домов № 30, 21, 17/19, 17/1 по улице Советской. Также вода отсутствует на улице Советской, 17 в административном здании и в доме №3 по улице Октябрьской Революции.
- Утечка будет устранена в ближайшее время, - сообщили в мэрии.
МУП «Уфаводоканал» приносит извинения жителям за временные неудобства.