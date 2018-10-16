В Уфе мужчину ударили ножом, когда тот заступился за сестру
Вчера днем, 15 октября, в одном из общежитий на улице Адмирала Макарова в Уфе произошла семейная драма.
Как рассказали в Росгвардии, здесь мужчина получил ножевое ранение. На место оперативно выехали сотрудники.
Оказалось, что к потерпевшему обратилась сестра и сообщила, что ее обижает сожитель. Все они проживают в одном общежитии. Брат взял нож и пошел разбираться. Злоумышленник выхватил нож у него и нанес ножевое ранение в бок.
Позднее подозреваемый был обнаружен неподалёку от общежития и задержан.
- Задержанный ранее не судимый 29-летний уроженец Узбекистана передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии.