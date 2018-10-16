2018-10-16T16:46:04+03:00
Происшествия

В Уфе мужчину ударили ножом, когда тот заступился за сестру

Подозреваемым оказался сожитель сестры
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Вчера днем, 15 октября, в одном из общежитий на улице Адмирала Макарова в Уфе произошла семейная драма.

Как рассказали в Росгвардии, здесь мужчина получил ножевое ранение. На место оперативно выехали сотрудники.

Оказалось, что к потерпевшему обратилась сестра и сообщила, что ее обижает сожитель. Все они проживают в одном общежитии. Брат взял нож и пошел разбираться. Злоумышленник выхватил нож у него и нанес ножевое ранение в бок.

Позднее подозреваемый был обнаружен неподалёку от общежития и задержан.

- Задержанный ранее не судимый 29-летний уроженец Узбекистана передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии.

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