Самый дикий: уфимский рэпер побил российский рекорд по популярности в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:17 2018-10-16T07:17:57+03:00

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Уфимский рэпер Morgenshtern побил российский рекорд по количеству репостов нового альбома «Вконтакте».

По данным из открытых источников, за три часа альбомом «До того, как стал известным» поделились порядка 29 тысяч человек. За три дня запись «расшарили» уже 290 тысяч пользователей соцсетей.

Примечательно, что прошлый рекорд популярности побил уфимский рэпер Face - за сутки фанаты сделали 27 тысяч репостов. Похоже, что помимо меда, кумыса и хоккейного клуба, башкирскую столицу узнают по творчеству молодых артистов.

Напомним, что в прошлом Morgenshtern запомнил сожжением 100 тысяч рублей на набережной Уфы и благотворительным концертом в Уфе.