2018-10-16T07:17:57+03:00
Звезды

Самый дикий: уфимский рэпер побил российский рекорд по популярности в соцсетях

Фанаты сделали почти 300 тысяч репостов нового альбома исполнителя
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Уфимский рэпер побил российский рекорд популярности в соцсетяхУфимский рэпер побил российский рекорд популярности в соцсетях
Изменить размер текста:

Уфимский рэпер Morgenshtern побил российский рекорд по количеству репостов нового альбома «Вконтакте».

По данным из открытых источников, за три часа альбомом «До того, как стал известным» поделились порядка 29 тысяч человек. За три дня запись «расшарили» уже 290 тысяч пользователей соцсетей.

Примечательно, что прошлый рекорд популярности побил уфимский рэпер Face - за сутки фанаты сделали 27 тысяч репостов. Похоже, что помимо меда, кумыса и хоккейного клуба, башкирскую столицу узнают по творчеству молодых артистов.

Напомним, что в прошлом Morgenshtern запомнил сожжением 100 тысяч рублей на набережной Уфы и благотворительным концертом в Уфе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Башкирии жестоко убили из-за сотового телефона и банковских карт
На концерте Макса Коржа фанаты избили сотрудника полиции
В пожаре в Башкирии погиб трехлетний ребенок
Пьяный уфимец на «Логане» на полном ходу протаранил автобус
Стало известно, зачем жительница Башкирии выкопала тело своей мамы из могилы
В Уфе сына знаменитого хоккейного тренера осудили за мошенничество
В Уфе прошел Чемпионат по ментальной арифметике среди детей
В Башкирии жильцы одного из домов несколько лет обходились без воды
Радий Хабиров рассказал, с какими чиновникам будет работать
В мэрии Уфы намерены навести порядок на рынке пассажирских перевозок
На должность мэра Уфы претендуют 29 человек
В Башкирии пропавший 39-летний Тимур Шарифулин найден мертвым
Рафаэля Яппарова назначали исполнять обязанности министра здравоохранения
На уфимку с ребенком обрушился потолок торгового центра
Житель Башкирии торговал поддельными старинными монетами
Ляйсан Утяшеву заподозрили в расставании с супругом
«Обнаглел, пришлось его убить»: подробности смертельной разборки уфимских перевозчиков
Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку после совещания в правительстве
Минздрав Башкирии проведет собственную проверку истории с просроченным инсулином
Вице-премьер Трухан ушел на больничный после критики врио главы Башкирии
Жительница Башкирии выкопала труп своей недавно похороненной матери
Два жителя Уфы спасли девушку, упавшую с Висячего камня
В Башкирии на трассе столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2114
В DOM.RU Wi-Fi через соц.сети и портал Госуслуг
В Госкомтрансе Башкирии проведут экстренное совещание по рынку пассажирских перевозок
«Мы забрали нашу девочку домой»: подробности неожиданной смерти 22-летней журналистки из Уфы
Уфимский Дом Блохина включили в реестр охраняемых памятников архитектуры