В Башкирии прекратили поиски 39-летнего Тимура Шарифулина
Мужчину нашли мертвым
Пропавшего в Башкирии Тимура Шарифулина нашли мертвым
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Пропавшего в Башкирии в июле Тимура Шарифулина нашли мертвым.
Напомним, что поиски мужчины начались еще летом 2018 года. По данным МВД республики, в последний раз его видели 28 июля. После этого пропавший не выходил на связь с родными и близкими. По некоторой информации, он мог находиться вблизи уфимского микрорайона Затон. Кроме того, было известно, что пропавший страдал потерей памяти.
К сожалению, поиски мужчины закончились трагедией – его нашли мертвым. Пока неизвестно, что стало причиной смерти пропавшего.