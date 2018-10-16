2018-10-16T06:21:33+03:00
Происшествия

В Башкирии прекратили поиски 39-летнего Тимура Шарифулина

Мужчину нашли мертвым
Рустем АХУНОВ
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Пропавшего в Башкирии Тимура Шарифулина нашли мертвымПропавшего в Башкирии Тимура Шарифулина нашли мертвым
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Пропавшего в Башкирии в июле Тимура Шарифулина нашли мертвым.

Напомним, что поиски мужчины начались еще летом 2018 года. По данным МВД республики, в последний раз его видели 28 июля. После этого пропавший не выходил на связь с родными и близкими. По некоторой информации, он мог находиться вблизи уфимского микрорайона Затон. Кроме того, было известно, что пропавший страдал потерей памяти.

К сожалению, поиски мужчины закончились трагедией – его нашли мертвым. Пока неизвестно, что стало причиной смерти пропавшего.

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