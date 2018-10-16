2018-10-16T07:08:52+03:00
Политика

Радий Хабиров рассказал, с какими чиновникам будет работать

Глава Башкирии прокомментировал «разнос» правительства
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров рассказал, с какими чиновниками готов работатьРадий Хабиров рассказал, с какими чиновниками готов работать
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Временно исполняющий обязанности руководителя Башкирии Радий Хабиров рассказал, с какими людьми будет работать.

Напомним, что сегодня утром политик буквально в пух и прах разнес членов правительства, отвечающих в Башкирии за здравоохранение. Помимо этого, порция критики досталась уфимской администрации, допустившей работу на улицах столицы нелегальных перевозчиков. Любопытно, что прямую трансляцию совещания прекратили по просьбе Хабирова. Через несколько часов с сайта правительства и вовсе исчезла видеозапись открытой части трансляции.

- Влиться в мою команду просто. Нужно сопереживать людям, знать, какие у них проблемы и пытаться их решить. Не нужно спихивать с себя ответственность, - сообщил Хабиров в социальных сетях.

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