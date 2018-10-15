2018-10-15T13:17:59+03:00
Общество

В центре Уфы снова провалился грунт

Участок взяли под свой контроль «коммунальщики»
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
Изменить размер текста:

В Уфе по улице Коммунистической, между домами №№ 49 и 51 провалился грунт. Как сообщает городская администрация, земля просела на небольшом участке, и сейчас опасный провал уже огорожен, а жизни и здоровью горожан абсолютно ничего не угрожает.

- Ситуация находится под контролем городских служб, - заверили в пресс-службе уфимской мэрии. – Причины произошедшего выясняются, после чего провал будет устранен.

Напомним, что провал грунта в Уфе – явление нередкое. Например, пару месяцев назад на территории городского лицея, прямо на футбольном поле образовалась огромная дыра. «Коммунальщики» оперативно огородили провал, после чего его засыпали и утрамбовали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии поплатится за побег из тюрьмы
В Башкирии осудили трех участников террористической группировки
Радий Хабиров возмутился состоянием общественного транспорта Уфы
Житель Башкирии выплатил 360 тысяч рублей по алиментам, чтобы не угодить в тюрьму
Радий Хабиров министру здравоохранения Башкирии: Может вам попреподавать?
В Башкирии погиб рабочий горнодобывающего предприятия
В Башкирии «Лада Калина» опрокинулась в кювет: водитель погиб на месте
Поиски пропавшей в Башкирии 18-летней Нели Огли прекращены, девушка тайком вышла замуж
Уфимка представит Россию на международном конкурсе красоты
В Башкирию пришли заморозки и мокрый снег
В Уфе на концерте Макса Коржа едва не затоптали молодую девушку
Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил молодежный технопарк УГНТУ
В Башкирии фура вылетела с трассы в кювет
В Башкирии лже-коммунальщики обокрали пенсионерку на 46 тысяч рублей
В Башкирии водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил 60-летнюю женщину
В Башкирии разыскивают 18-летнюю Нели Оглы
В Башкирии прекратили поиски Матрены Павловой