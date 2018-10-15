В центре Уфы снова провалился грунт

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-15T13:17:59+03:00

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В Уфе по улице Коммунистической, между домами №№ 49 и 51 провалился грунт. Как сообщает городская администрация, земля просела на небольшом участке, и сейчас опасный провал уже огорожен, а жизни и здоровью горожан абсолютно ничего не угрожает.

- Ситуация находится под контролем городских служб, - заверили в пресс-службе уфимской мэрии. – Причины произошедшего выясняются, после чего провал будет устранен.

Напомним, что провал грунта в Уфе – явление нередкое. Например, пару месяцев назад на территории городского лицея, прямо на футбольном поле образовалась огромная дыра. «Коммунальщики» оперативно огородили провал, после чего его засыпали и утрамбовали.