2018-10-15T08:04:43+03:00
Общество

Уфимка представит Россию на международном конкурсе красоты

Конкурсантки примерят на себя амплуа послов мира
Яна Базекина
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Фото: личный архив героини публикацииФото: личный архив героини публикации
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Уфимка Галина Лукина будет представлять Россию на международном конкурсе красоты Miss International 2018, который состоится в Токио. Как сообщает ИА «Башинформ», конкуренцию ей составят представительницы более 40 стран мира, а жюри, кроме внешних данных, будет оценивать и нравственную составляющую конкурсанток. Финалистка должна быть толерантной, дружелюбной и отзывчивой, а также разбираться в культурах других народов. В финале девушки примерят на себя образы «Послов мира и красоты» и презентуют выступление на тему необходимости мира на Земле.

Галина Лукина родилась и выросла в Уфе. Здесь она окончила БашГУ по специальности экономист. Побеждать в значимых конкурсах красоты для девушки уже привычное дело. Она является победительницей конкурса «Мисс Башкортостан-2016», обладательницей Гран-при «Мисс Бикини СНГ-2015», вошла в Топ-10 «Мисс Европа-2015». А в 2017 году Галина Лукина заняла первое место в международном конкурсе красоты «Face of the Universe» и стала послом мира между Башкирией и Южной Кореей.

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