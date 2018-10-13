2018-10-13T18:03:04+03:00
Политика

В Уфе прошло первое совещание под руководством врио главы Радия Хабирова

Чиновники обсудили подготовку республики к осенне-зимнему периоду
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В доме правительства Башкирии состоялась заседание по подготовке региона к осенне-зимнему периоду. Председательствовал новый врио главы республики Радий Хабиров. В нем приняли участие члены правительства, главы администраций муниципальных районов и городских округов.

Основное внимание на совещании было уделено дорожной инфраструктуре. Радий Хабиров послушал о готовности городов и районов к зиме и наметил ряд задач. Также обсуждалась система ЖКХ Башкирии, вопросы обеспечения коммунальных служб необходимой техникой в зимний период. Отдельно поговорили о совершенствовании системы пассажирского транспорта.

По итогам обсуждения члены правительства и главы муниципальных единиц получили соответствующие поручения.

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