2018-10-13T20:03:35+03:00
Политика

Экс-глава Башкирии может стать председателем совета директоров «Башнефти»

Рустэма Хамитова могут избрать в ближайшее время
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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Стало известно возможное будущее место работы Рустэма Хамитова. Как сообщает «Ъ-Уфа», экс-глава Башкирии в скором времени может занять должность председателя совета директоров «Башнефти».

- Его должны избрать в ближайшее время, будет одним из двух представителей республики, - сообщил собеседник издания.

Судя по всему, Хамитов должен занять место полпреда Башкирии при президенте России Фархада Самедова. Напомним, что в состав совета директоров нефтяной компании входят два члена от республики.

Ранее Рустэм Хамитов сообщил, что намерен уйти из политики и займется наукой. В частности, следующее его место должно быть связано с направлением цифровизации экономики.

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