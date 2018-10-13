Экс-глава Башкирии может стать председателем совета директоров «Башнефти»
Стало известно возможное будущее место работы Рустэма Хамитова. Как сообщает «Ъ-Уфа», экс-глава Башкирии в скором времени может занять должность председателя совета директоров «Башнефти».
- Его должны избрать в ближайшее время, будет одним из двух представителей республики, - сообщил собеседник издания.
Судя по всему, Хамитов должен занять место полпреда Башкирии при президенте России Фархада Самедова. Напомним, что в состав совета директоров нефтяной компании входят два члена от республики.
Ранее Рустэм Хамитов сообщил, что намерен уйти из политики и займется наукой. В частности, следующее его место должно быть связано с направлением цифровизации экономики.