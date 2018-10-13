2018-10-13T19:02:12+03:00
Общество

В Уфе местный житель застал девушек за странным занятием под дождем

Они по неведомой причине купались в лужах [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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11 октября в одном из уфимских дворов, расположенного на улице 8 марта, местный житель стал свидетелем странной и необъяснимой картины. Две девушки молодого возраста, судя по всему, либо школьницы, либо студентки, принялись купаться прямо в луже у всех на виду.

После того, как одна из девушек вдоволь повалялась в воде, они вместе с подругой последовали дальше. Что стало причиной подобного шага, непонятно. Очевидец заснял все происшедшее на видео и отправил запись в редакцию ГТРК «Башкортостан».

«Вероятно, так купающиеся решили отметить Международный день девочек», - предположил автор ролика.

Купанием в лужах отметили уфимки Международный день девочек.

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