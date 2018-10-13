Уфимская афиша на выходные 13 и 14 октября: Кипелов, цирк на льду и «Лебединое озеро»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-13T14:20:51+03:00

Валерий Кипелов споет в Уфе свои новые песни и хиты группы " Ария". Фото: Константин МОРОЗОВ

«Комсомолка» подскажет, куда сходить и чем заняться на досуге

Изменить размер текста: A A

НА КОНЦЕРТ

13 октября в ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50) пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который пройдет в башкирской столице в рамках большого гастрольного тура по стране в честь 75-летия со дня основания коллектива. В программу концерта вошли произведения русских композиторов-классиков "золотого века": Глинки, Рубинштейна, Глазунова, Римского-Корсакова, Чайковского. За дирижерским пультом - Павел Коган . (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 700 руб.

14 октября во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) Валерий Кипелов и его музыканты дадут концерт в честь 15-летия группы "Кипелов". Прозвучат новые песни из альбома "Звезды и кресты", а также самые знаменитые хиты группы "Ария", в создании которых принимал участие Валерий Кипелов. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1200 - 3300 руб.

14 октября в "Уфа-Арене" (ул. Ленина, 114) выступает белорусский рэп-исполнитель Макс Корж, который впервые даст концерт на самой большой концертной площадке башкирской столицы. Музыкант, умело сочетающий рэп, электронную музыку и задушевные тексты, представит новые песни и споет полюбившиеся хиты.(12+)

14 октября в музыкальном ресторане "Music Holl 27" (ул. Кирова, 27) уфимский рэпер Thomas Mraz даст концерт в рамках своего осеннего тура "Strip Trees". (18+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 700 -1500 руб.

13 октября в РК "Огни Уфы" (ул. 50-летия Октября, 19) в рамках тура "Hell and Back" выступают гости из Белоруссии - группа "ЛСП", исполнители интернет-хита " Монетка". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1000 - 2500 руб.

13 октября в караоке-баре "Vgostibar" ("Гостиный двор", Верхнеторговая площадь, 1) дает концерт группа из Санкт-Петербурга "Электрофорез". Дуэт Ивана Курочкина и Виталия Талызина считается одним из главных представителей андеграунда северной столицы и исполняет музыку в стиле пост-панк и синти-поп. (18+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 400 руб.

В ТЕАТР

14 октября в Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) можно посмотреть самый популярный балет в мире - "Ледединое озеро" Петра Чайковского, который на уфимской сцене поставил выдающийся российский хореограф Юрий Григорович. (6+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 250-1550 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79 ) 13 октября на основной сцене покажут мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Каваляряна "Голубая камея" (16+), а на малой - военную драму "Анна Франк"(12+), основанную на дневнике тринадцатилетней еврейской девочки - жертвы нацизма (16+). 14 октября здесь можно посмотреть премьерный спектакль "Дом для сумасшедших" - комедию, которую на уфимской сцене поставил итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди. (16+)

Начало представления в 18.00

Цена билетов: 200-700 руб.

В татарском театре "Нур" (ул. 50 лет СССР, 36) 13 октября на основной сцене можно посмотреть драму "Он вернулся" (16+) по пьесе Ангама Атнабаева, а на малой - комедию "Семейный портрет с посторонним" (12+) .

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 250 - 300 руб.

13 и 14 октября в Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) покажут премьерный спектакль "Левушка" по рассказам Анатолия Крыма "Левушка", " Письмо к Богу" и "Ревизия-Швамизия". (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 200 - 600 руб.

13 октября в Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 36) можно увидеть сатирическую комедию "Однажды в санатории"( 16+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 100 - 400 руб.

В ЦИРК

13 и 14 октября поклонникам циркового искусства и фигурного катания стоит отправиться на представления московского цирка-шапито - "Русский цирк на льду", который развернул свой шатер на парковке гипермаркета "Магнит" (ул. Маршала Жукова, 30). В программе - классические цирковые номера, которые все артисты - акробаты, жонглеры и эквилибристы - выполняют, стоя на коньках. Специальные гости программы - конно-хореографический ансамбль "Иристон".(3+)

Начало представлений: 13 октября в 17.00, 14 октября в 14.00

Цена билетов: 800 - 1200 руб., дети до четырех лет проходят бесплатно со взрослыми, без предоставления отдельного места.