Радий Хабиров в первый свой рабочий день пешком прогулялся по Уфе

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-13T11:45:08+03:00

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Новый врио главы Башкирии Радий Хабиров был официально представлен общественности. Политик выступил с приветственным словом, поблагодарил экс-главу Рустэма Хамитова, ответил на несколько вопросов журналистов и поскорее отправился на место своей работы в здание правительства на улице Тукаева. Сделал он это пешком в окружении многочисленных фотокорреспондентов.

Компанию в легкой прогулке руководителю региона составил представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, а также другие действующие чиновники. Дорога заняла несколько минут, после чего вся компания скрылась в здании.

Таким образом, Радий Хабиров официально приступил к своей новой работе.