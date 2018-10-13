Радий Хабиров: Всю энергию я направлю на улучшение жизни жителей Башкирии

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-13T10:07:47+03:00

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В эти минуты в здании парламента Башкирии проходит представление нового руководителя региона – Радия Хабирова. Напомним, что указ о назначении вечером 11 октября подписал президент страны.

Врио главы Башкирии выступил с приветственным словом к собравшимся депутатам, представителям правительства и журналистам:

«Это большая честь и большая ответственность. Всю свою энергию я направлю на улучшение жизни наших жителей. Башкирия – уникальный регион, у нас экономический потенциал. Но улучшить жизнь можно только вместе. Будем работать в команде. Нашу работу предлагаю строить на основе открытости и самое главное эффективности каждого чиновника на своём рабочем месте», - сказал Хабиров.