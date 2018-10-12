В Башкирии во сне, не приходя в сознание, скончалась 22-летняя журналистка

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-12T16:03:31+03:00

Ведущей популярной передачи на телеканале «Вся Уфа» не стало два дня назад

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В минувшую среду, 10 октября, стало известно о скоропостижной кончине 22-летней Лауры Идиятуллиной. Молодая журналистка работала ведущей популярной передачи «Уфимское времечко» на Башкирском спутниковом телевидении и телеканале «Вся Уфа». Коллеги девушки шокированы известием о ее смерти.

- В это невозможно поверить, не стало нашей Лауры! Самого светлого, самого жизнерадостного человека и самой юной нашей коллеги. Смерть всегда неожиданна и трагична, но в этом случае поверить в реальность происходящего невозможно совсем. Мы скорбим и запомним её такой, веселой и улыбающейся… - написал на своей странице в социальной сети ее коллега, ведущий «Уфимского времечка» Эрнест Хайруллин.

Как удалось выяснить у близких, молодая девушка задохнулась прямо во сне. Известно, что у нее была астма.

Прощание с уроженкой Мелеуза пройдет в ее родном городе завтра, 13 октября.

Редакция «Комсомольской правды-Уфы» приносит соболезнования родным и близким Лауры Идиятуллиной.