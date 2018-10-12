2018-10-12T16:50:18+03:00
Общество

Уфимцев просят спасти 26-летнюю кобылу Баварию

Животному требуются теплые одеяла, фрукты и медикаменты
Эльвина АПАРИНА
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Жителей столицы Башкирии просят помочь спасти 26-летнюю лошадку по кличке Бавария из ипподрома «Акбузат».

Как рассказали сотрудники конюшни, кобыла слегла и не встает уже два дня. Животное не ест, не пьет.

- Она не стоит на ногах, только на колени может подняться. Встанет, снова упадет. Постоянно приходится менять подстилки, - рассказывает Влада.

Баварии очень нужны теплые одеяла, покрывала, из фруктов – бананы, из овощей – морковь. Также требуются медикаменты.

Если вы хотите помочь лошади выздороветь, пожалуйста, свяжитесь с Владой по телефону 8 (987) 042 02 45.

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