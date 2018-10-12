Уфимцев просят спасти 26-летнюю кобылу Баварию
Животному требуются теплые одеяла, фрукты и медикаменты
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Жителей столицы Башкирии просят помочь спасти 26-летнюю лошадку по кличке Бавария из ипподрома «Акбузат».
Как рассказали сотрудники конюшни, кобыла слегла и не встает уже два дня. Животное не ест, не пьет.
- Она не стоит на ногах, только на колени может подняться. Встанет, снова упадет. Постоянно приходится менять подстилки, - рассказывает Влада.
Баварии очень нужны теплые одеяла, покрывала, из фруктов – бананы, из овощей – морковь. Также требуются медикаменты.
Если вы хотите помочь лошади выздороветь, пожалуйста, свяжитесь с Владой по телефону 8 (987) 042 02 45.