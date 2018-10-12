Уфимца осудят за организацию подпольного казино

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-12T07:22:11+03:00

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В Уфе 34-летний местный житель предстанет перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Как выяснилось в ходе следствия, весной мужчина устроился работать администратором в букмекерскую контору и решил подзаработать, установив на компьютеры соответствующее программное обеспечение. Клиенты платили деньги, а уфимец включал им игру. Вскоре подпольным игровым клубом заинтересовались сотрудники полиции, которые изъяли у предприимчивого администратора 32 компьютера с установленными азартными играми.

- Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. - После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.