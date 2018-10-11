Куда сходить в Уфе 11 октября

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-11T10:50:57+03:00

«Комсомолка» подскажет, чем заняться на досуге.

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Народные гуляния в честь Дня республики в течении дня буду проходить на площади Салавата Юлаева (ул. Гафури, 9) - начало в 12.00 и в парке им. Ивана Якутова (ул. Ленина, 65/3) - начало в 14.00. На площади перед Гостиным двором ( Верхнеторговая площадь, 1) праздник начнется в 16.00.

В музей

В историческом парке " Россия - моя Родина" ( ул. Менделеева, 158) в честь Дня республики вход будет свободным для всех. В конференц-зале пройдет показ документальных фильмов " Бастионы России". (12+)

Музей работает с 11.00 до 19.00

Вход свободный

На концерт

Во дворце молодежи ( ул.50-летия Октября, 21) серебряный призер " Евровиденияения -2016" Сергей Лазарев представит "Лучшее шоу России".(12+)

Начало в 19.00

Билеты: 1500 - 4500 руб.

В музыкальном ресторане "Music Hall 27" ( ул. Кирова, 27) нашумевший дуэт "Айгел", чей трек " Татарин" собрал на канале Youtube более двадцати миллионов просмотров, презентует в Уфе новый альбом " Музыка". (18+)

Начало в 20.00

Билеты: от 500 руб.

В театр

В Русском драматическом театре ( пр. Октября,79) сегодня можно посмотреть комедию по пьесе Григория Горина " Улыбайтесь, господа! " (16+)

Начало в 18.00

Билеты: 200 руб.

В татарском театре " Нур" ( ул. 50 лет СССР, 36 ) покажут музыкальный спектакль по пьесе Шарифа Камала " Ходжа Эффенди женится"(16+)

Начало в 19.00

Билеты: 100-400 руб.