В Башкирии чиновницу оштрафовали за игнорирование обращения гражданина

СЕГОДНЯ 07:26 2018-10-10T07:27:13+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне сотрудники Дюртюлинской межрайонной прокуратуры добились привлечения к административной ответственности управляющую делами Старобаишевского сельсовета. Мировой суд назначил ей наказание в виде штрафа 5 тысяч рублей и обязал устранить нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в июле этого года местный житель подал заявление в администрацию сельсовета с просьбой оказать содействие в переоформлении земельного участка. Однако управляющая делами проигнорировала документ. В результате вмешательства прокуратуры района чиновницу обязали дать ответ на обращение мужчины.

- Нарушения закона устранены, заявителю направлен письменный мотивированный ответ на обращение, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.