2018-10-10T07:12:59+03:00
Происшествия

Житель Башкирии выстрелил в росгвардейца и порезал его

Мужчина был пьян
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Башкирии сотрудник Росгвардии пытался обезоружить злоумышленника и довольно серьезно пострадал. ЧП произошло в Куюргазинском районе Башкирии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, недалеко от села Кривле-Илюшкино был обнаружен гражданин с расчехленным ружьем. Мужчина был пьян и представлял опасность для окружающих. Сотрудник Росгвардии попытался проверить у него документы на оружие, но тот на требования ответил отказом.

При попытке изъять у злоумышленника ружье злоумышленник три раза выстрелил из травматического оружия в сотрудника, а также нанес ему два ножевых ранения.

К счастью, росгвардеец все же смог изъять у него ружье. Сам дебошир сбежал, но вскоре был задержан. При себе у него обнаружены нож и травматическое оружие модели Оса ПБ 4-2, из которого были произведены выстрелы.

Сотруднику оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

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