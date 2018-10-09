Из уфимской многоэтажки во время пожара эвакуировали 20 человек
ЧП произошло в микрорайоне Инорс
фото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:
В ночь на 9 октября в микрорайоне Инорс в Уфе разгорелся серьезный пожар. Загорелась квартира на седьмом этаже в многоэтажном доме. На место немедленно выехали пожарные. По приезду было принято решение эвакуировать жильцов.
- Из зоны воздействия опасных факторов пожарные по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них 5 детей, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
На ликвидацию пожара ушло 20 минут. К счастью, никто не пострадал. Повреждено только домашнее имущество на площади 3 кв.м.
Причины пожара пока не установлены.