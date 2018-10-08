В Уфе две семьи несколько лет делят земельный участок

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-08T18:34:12+03:00

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В Уфе семьи Насибуллиных и Айдаровых уже несколько лет судятся из-за земельного участка в Нижегородке. Когда-то этот участок принадлежал вообще другому человеку, и в 80-х годах несколько соток от него приобрела мама Лилии Хайдаровой.

- Она продала по простому договору, не заверила сделку у нотариуса и в БТИ, потому что у нее самой ни на земельный участок, ни на дом не было никаких документов. В 1966 году это был самозахват земельного участка, люди просто пришли, загородили пустующий земельный участок и построили там дом, - рассказал адвокат семьи Хайдаровых в беседе с телеканалом «Вся Уфа».

На участке Лилия Хайдарова вместе с мужем потом построили большой дом и собирались узаконить оставшиеся три сотки, но не успели. После смерти прежней владелицы участка выяснилось, что у участка и части земли Хайдаровых уже есть законные хозяева. Пока сами Хайдаровы недоумевали, как так вышло, и были ли документы поддельными, участок перепродали Эльвире Насибуллиной, которая быстро узаконила его и теперь требует у Хайдаровых снести часть дома, которая находится на ее земле.

- Теперь за этот участок просят 550 тысяч, мы – многодетная семья у меня студент, два ученика. Мы оба бюджетники, мы не можем располагать такими деньгами, - говорят супруги Хайдаровы.

Изначально дело рассматривалось в Ленинском районном суде, но тогда иск новой владелицы был отклонен. Сейчас назначено новое заседание, которое пройдет уже в Верховном суде республики.