Стали известны подробности гибели мотоциклиста без шлема в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-08T08:43:37+03:00

Мужчина не справился с управлением мотоцикла «Стелс»

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в минувшее воскресенье, 7 октября, Туймазинском районе республики трагически погиб мотоциклист. На 14 километре трассы Октябрьский – Туймазы 46-летний мотоциклист за рулем «Стелс» не справился с управлением и опрокинул «стального коня».

- В результате аварии водитель двухколесного транспорта скончался до приезда скорой помощи. Стоит отметить, он не имел водительского удостоверения, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками дорожной полиции было выявлено 2100 случаев нарушения ПДД и задержаны 55 нетрезвых водителей.