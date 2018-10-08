В Башкирии по вине автоледи без прав погиб 56-летний пассажир

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-08T08:24:03+03:00

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, вчера днем, 7 октября на трассе Ишимбай-Петровское-Красноусольск произошло смертельное ДТП. На 22 км дороги 30-летняя жительница Ишимбайского района республики за рулем ВАЗ-2110 выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с УАЗ «Patriot». В результате аварии автоледи оказалась в больнице, а ее 56-летний пассажир скончался на месте происшествия. В ГИБДД отметили, что женщину два года назад лишили водительских прав.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 10 автомобильных аварий, в которых погибли четыре человека и еще 11 получили различные травмы, передает пресс-служба ГИБДД по республике.