Житель Стерлитамака украл в аптеке препарат для мужчин перед свиданием
В ночь на 7 октября полицейские Стерлитамака задержали мужчину, который украл из аптеки дорогой препарат.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, вор попросил фармацевта принести товар, а в момент передачи вырвал его из рук женщины и убежал. Сотрудница аптеки не растерялась – побежала за ним и потребовала вернуть похищенное. Злоумышленник растерялся и отдал свою добычу, а сам поспешил скрыться.
Позже он был задержан. Им оказался 40-летний неоднократно судимый житель города.
В отделе полиции он признался, что препарат украл перед тем, как пойти на свидание гости к своей знакомой.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье «Грабеж».