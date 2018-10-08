Житель Стерлитамака украл в аптеке препарат для мужчин перед свиданием

СЕГОДНЯ 06:48 2018-10-08T06:48:50+03:00

Фармацевт не дала ему уйти и вызвала полицейских

Изменить размер текста: A A

В ночь на 7 октября полицейские Стерлитамака задержали мужчину, который украл из аптеки дорогой препарат.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, вор попросил фармацевта принести товар, а в момент передачи вырвал его из рук женщины и убежал. Сотрудница аптеки не растерялась – побежала за ним и потребовала вернуть похищенное. Злоумышленник растерялся и отдал свою добычу, а сам поспешил скрыться.

Позже он был задержан. Им оказался 40-летний неоднократно судимый житель города.

В отделе полиции он признался, что препарат украл перед тем, как пойти на свидание гости к своей знакомой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье «Грабеж».