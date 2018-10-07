В Башкирии «Лада Приора» насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-07T10:08:45+03:00

Со слов водителя, пешеход переходил дорогу на красный свет

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6 октября поздно вечером в Белорецке произошло смертельное ДТП на пересечении улиц Карла Маркса и Алексеева.

Как рассказали в ГИБДД по РБ, 32-летний местный житель за рулём «Лады Приора» сбил 61-летнего белоречанина. Мужчину экстренно доставили в городскую больницу, но старания врачей не принесли результатов – пешеход скончался через час после аварии.

Со слов водителя, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 15 аварий, в которых один погиб, 17 пострадали.