В Башкирии «Лада Приора» насмерть сбила мужчину
Со слов водителя, пешеход переходил дорогу на красный свет
фото: ГИБДД по РБ
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6 октября поздно вечером в Белорецке произошло смертельное ДТП на пересечении улиц Карла Маркса и Алексеева.
Как рассказали в ГИБДД по РБ, 32-летний местный житель за рулём «Лады Приора» сбил 61-летнего белоречанина. Мужчину экстренно доставили в городскую больницу, но старания врачей не принесли результатов – пешеход скончался через час после аварии.
Со слов водителя, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 15 аварий, в которых один погиб, 17 пострадали.