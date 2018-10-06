2018-10-06T16:26:09+03:00
Происшествия

На трассе М-5 под Уфой «Камаз» столкнулся с «Инфинити»

Серьезная авария произошла около кафе «Отдых».
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Фото: БашДТПФото: БашДТП
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Сегодня, 6 октября, на трассе М-5 «СамараУфаЧелябинск» автомобиль «Инфинити» столкнулся с грузовиком «Камаз». Авария произошла около башкирской столицы, неподалеку от кафе «Отдых». В результате ДТП никто серьезно не пострадал, водителя иномарки спасли системы безопасности «Инфинити».

Как сообщают очевидцы в группе «БашДТП», иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела в сторону отбойника. Кроссовер получил серьезные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению. «Камаз» и его водитель серьезно не пострадали.

- По всей видимости, виноват водитель грузовика, - пишет в комментариях очевидец Лиана. – В «Инфинити» был только водитель, благодаря подушкам безопасности он отделался царапинами и несколькими ушибами.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, пробок на трассе М-5 нет.

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