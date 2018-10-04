«В моих ушах хаос»: популярный певец Элвин Грей рассказал о своих проблемах со слухом

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-04T18:47:32+03:00

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Известный певец Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, провел в своих социальных сетях прямой эфир для фанатов, в котором рассказал о подробностях своих проблем со слухом. Напомним, артиста на днях прямо по ходу концерта в Тюмени госпитализировали в больницу. Организаторам пришлось отменить более двух десятков концертов по всей России.

«Чувствую я себя нормально, - рассказал Юльякшин. – С самим здоровьем проблем нет, только разве что со слухом. Нам пришлось отменить очень много концертов (около 25), где были распроданы все билеты. В каких-то городах было по 2-3 концерта. Понимаете, это все произошло по серьезной причине, мы просто были вынуждены прервать гастрольную деятельность. Если бы я продолжил работать в том же темпе, все стало бы только хуже. Слух, к сожалению, я потерял. Грубо говоря, в моих ушах творится хаос, уши постоянно звенят. Я не могу слушать громкие звуки. Это даже касается громких разговоров и смеха. Совершенно не слышу высокие частоты, слышится только бубнеж. Сейчас мне противопоказана любая студийная работа, концерты и все, что связано с громким звучанием. По лечению в данный момент все уже сделали. Теперь остается просто ждать, когда пострадавшие клетки придут в норму».

Когда вернется певец к концертной деятельности, остается неизвестным.