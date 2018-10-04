2018-10-04T18:47:32+03:00
Звезды

«В моих ушах хаос»: популярный певец Элвин Грей рассказал о своих проблемах со слухом

Исполнителю пришлось отменить около 25 концертов
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Известный певец Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, провел в своих социальных сетях прямой эфир для фанатов, в котором рассказал о подробностях своих проблем со слухом. Напомним, артиста на днях прямо по ходу концерта в Тюмени госпитализировали в больницу. Организаторам пришлось отменить более двух десятков концертов по всей России.

«Чувствую я себя нормально, - рассказал Юльякшин. – С самим здоровьем проблем нет, только разве что со слухом. Нам пришлось отменить очень много концертов (около 25), где были распроданы все билеты. В каких-то городах было по 2-3 концерта. Понимаете, это все произошло по серьезной причине, мы просто были вынуждены прервать гастрольную деятельность. Если бы я продолжил работать в том же темпе, все стало бы только хуже. Слух, к сожалению, я потерял. Грубо говоря, в моих ушах творится хаос, уши постоянно звенят. Я не могу слушать громкие звуки. Это даже касается громких разговоров и смеха. Совершенно не слышу высокие частоты, слышится только бубнеж. Сейчас мне противопоказана любая студийная работа, концерты и все, что связано с громким звучанием. По лечению в данный момент все уже сделали. Теперь остается просто ждать, когда пострадавшие клетки придут в норму».

Когда вернется певец к концертной деятельности, остается неизвестным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии мужчина напал на другого с ножом
В Башкирии пропавший парень нашелся через 15 минут после появления объявления в сети
Первым решением Ирека Ялалова в Совете Федерации стало одобрение резонансного закона
СМИ: Руководителей башкирской прокуратуры подозревают в коррупции
В Уфе скончался бывший министр образования Башкирии Сабир Зиганшин
В Уфе пристава осудили на 4 с половиной года колонии за взятку в 20 тысяч рублей
В селе Урман в Башкирии нашли артиллерийский снаряд
В Уфе каменщику оторвало руку во время проведения работ
На улицах Уфы стартовала новая операция ГИБДД
В Уфе ограничили движение по Демскому мосту
В Башкирии глава сельсовета пьяным разъезжал на служебном автомобиле
В Уфе в эти выходные пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Смертельный номер: в Уфе канатоходец прошелся между мостами без страховки
Директор фирмы в Башкирии пытался украсть трубопровод за 56 млн рублей