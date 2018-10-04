РЖД инвестируют в инфраструктуру Башкирии 18 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-04T08:34:18+03:00

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«Российские железные дороги» планируют инвестировать в Башкирию более 18 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Куйбышевской железной дороги Сергея Блохина.

Это должно произойти в ближайшие три-четыре года. Все выделенные средства пойдут на усиление инфраструктуры: на развитие транспортных узлов, энергетического хозяйства, обновление подвижного состава.

Напомним, что в прошлом году на развитие железнодорожной инфраструктуры в республике направили более 1,7 миллиардов рублей. На направленные средства отремонтировали около 80 км путей, заменили 44 стрелочных перевода, установили теневые навесы на 88 посадочных платформах.