РЖД инвестируют в инфраструктуру Башкирии 18 млрд рублей
«Российские железные дороги» планируют инвестировать в Башкирию более 18 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Куйбышевской железной дороги Сергея Блохина.
Это должно произойти в ближайшие три-четыре года. Все выделенные средства пойдут на усиление инфраструктуры: на развитие транспортных узлов, энергетического хозяйства, обновление подвижного состава.
Напомним, что в прошлом году на развитие железнодорожной инфраструктуры в республике направили более 1,7 миллиардов рублей. На направленные средства отремонтировали около 80 км путей, заменили 44 стрелочных перевода, установили теневые навесы на 88 посадочных платформах.