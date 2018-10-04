В Башкирии четыре мошенницы украли у ветерана ВОВ 3,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-04T06:54:33+03:00

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В полицию города Учалы обратился пожилой местный житель. 85-летний ветеран ВОВ рассказал, что у него пропали сбережения – 3,7 миллиона рублей. В краже заподозрили четырех женщин в возрасте от 28 до 64 лет.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что они познакомились с дедушкой в прошлом апреле и стали наведываться к нему домой якобы для помощи по хозяйству. Вскоре пенсионер рассказал им о накоплениях, которые хранил на сберкнижке для своей родственницы. Алчные горожанки убедили ветерана перевести деньги на карту, а сами стали их периодически снимать.

- Часть денег учалинки потратили на то, чтобы свозить ветерана в санаторий, остальное - поделили между собой, - уточнили в региональном МВД.

На мошенниц завели уголовное дело. Полиция полагает, что они причастны к схожей краже: 63-летний мужчина лишился 200 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в данный момент в Учалинский районный суд.