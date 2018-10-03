2018-10-03T19:36:09+03:00
Общество

В уфимской Деме появилась набережная

В планах - построить плавучий амфитеатр
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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На озере Кустарёвское в Дёме появилась благоустроенная набережная. По ней смогут прогуливаться жители нового квартала.

Как сообщает Вся Уфа, на набережной предусмотрены зоны для пикника, пирсы для рыбной ловли, а также места для отдыха – скамейки, качели и прочее. Ее благоустройство еще продолжится. Власти намерены высадить здесь березовую рощу и устроить плавучий амфитеатр. Кроме того, к лесу планируют подвести пешеходную аллею, которая уже строится.

Все работы должны быть завершены до 2025 года.

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