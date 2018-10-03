В Башкирии внучка украла у бабушки памятные драгоценности

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-03T14:05:24+03:00

Золото она сдала в ломбард, чтобы получить деньги на выпивку

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Очередную кражу раскрыли на днях сотрудники полиции Стерлитамака. Жертвой ограбления стала пожилая женщина. У нее пропала шкатулка с памятными сердцу драгоценностями. Пострадавшая сама помогла полиции установить предположительную виновницу кражи. По словам женщины, это могла быть ее 21-летняя внучка.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что несмотря на юный возраст, девушка уже имела судимости за кражи, часто выпивала и нигде не работала.

Ее задержали, и на допросе молодая родственница призналась, мол, забрала шкатулку, пока бабушка отвлеклась. Кольца, кулоны, цепочки она сдала в ломбард за 15 тысяч рублей, а деньги – прокутила с приятелями.

Девушку поместили под стражу. Ей грозит до семи лет по статье «Кража».