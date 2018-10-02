2018-10-02T18:40:30+03:00
Происшествия

Жители центра Уфы вынуждены жить в разрушающемся доме

Потолок готов обрушится в любой момент
Эльвина АПАРИНА
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Пенсионеры-инвалиды Нина Владимировна и ее супруг проживают в центре города на улице Достоевского, 31 на первом этаже. Их дом, построенный сто лет назад, разрушается с каждым днем – потолок рухнет в любой момент, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Несколько лет назад рядом с этим домом начали строительство многоэтажки и обещали снести аварийное жилье. Соседи обрадовались и оформили жилье в собственность, но не тут-то было – дом так и не снесли.

В отделе коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района телеканалу рассказали, что жители аварийного жилья по закону сами должны решать жилищные проблемы.

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