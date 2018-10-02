Население Уфы увеличилось почти на 100 тысяч за девять лет

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-02T12:38:07+03:00

За последние несколько лет наблюдается также рост продолжительности жизни

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В столице Башкирии за 9 лет население выросло на 93,3 тысячи человек и составило 1 млн 131 тысячу человек, сообщила Оксана Даянова, начальник отдела госстатистики, во время оперативного совещания в мэрии.

За последние несколько лет в Уфе наблюдается рост продолжительности жизни населения. Так, с 2008 по 2017 года продолжительность увеличилась на 3,5 года: у мужчин +3,73 года, у женщин +2,75 года.

Также сокращается смертность – за период 2001-2017 года она сократиласьс 12,3 до 10,8.

- При анализе темпов динамики возрастных коэффициентов смертности следует отметить большое снижение смертности в молодых возрастах, - отметили в администрации города.