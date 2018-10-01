В Уфе в жилом доме прорвало батарею: кипятком затопило четыре этажа

1 Окт. 19:56 2018-10-01T19:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители дома по улице Мусоргского, что в микрорайоне Дема, с нетерпением ожидали, когда же включат отопление, не подозревая, что долгожданное тепло обойдется им очень дорого. Все случилось в выходные, когда от напора горячей воды неожиданно лопнула батарея, и ржавый кипяток залил дом с четвертого по первый этаж.

- Я въехала в новую квартиру недавно, сделала хороший ремонт, приступила к выплате ипотеки, - рассказала в беседе с телеканалом «Вся Уфа» жительница дома Рина. – Теперь нужно заново покупать мебель, менять ламинат и клеить обои, ведь все отсырело, разбухло и отклеилось.

Чтобы хоть как-то просушить свое жилище, люди вынуждены круглыми сутками держать окна распахнутыми настежь, ведь об отоплении пока приходится забыть.

Административную ответственность за дом, кстати, несет частная фирма, которую на общем собрании жильцы выбрали в качестве управляющей компании, а в результате, когда произошло ЧП – не дождались даже слесарей. Теперь жители дома твердо намерены подать в суд, ведь за обслуживание они платили вовремя, а значит и на помощь во внештатных ситуациях хотелось бы рассчитывать своевременно.