В Уфе стартовал III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев

1 Окт. 17:55 2018-10-01T17:55:52+03:00

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Сегодня, 1 октября, в Уфе открылся III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев: в Конгресс-холле собралось около 500 человек со всей России - волонтеры старшего поколения и активисты общественных организаций, популяризирующие «серебряное» добровольчество.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на открытии форума и принял участие в панельной дискуссии «Активное долголетие в России: счастливый человек – счастливая страна!».

- Сегодня добровольчеством в республике занимаются более 26 тысяч волонтеров, в том числе «серебряного» возраста. Вы привносите в эту важную работу особую мудрость и такт, чутко подходите к жизненным ситуациям сверстников. Такое особенное, глубокое понимание проблем другого человека вытекает из вашего жизненного опыта, - подчеркнул в своем выступлении глава региона.

На протяжении двух дней участники форума будут встречаться с экспертами, посетят круглые столы и мастер-классы, где познакомятся с принципами работы в социальных сетях, узнают новые механизмы мотивации и обучения волонтеров-наставников.

Также в Уфе стартует Всероссийская межпоколенческая акция «Молоды душой», приуроченная ко Дню пожилых людей, и подведены итоги одноименного Всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов.