В Башкирии лишенный прав водитель погиб в ДТП

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-02T09:40:45+03:00

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Дорожный инцидент произошел недавно в Янауле. Местный житель за рулем «Лады Приора» ехал по улице Советской и не справился с управлением. Машину выбросило в кювет, где она перевернулась. Передняя часть авто от удара от землю деформировалась до неузнаваемости.

Сам 23-летний водитель погиб, но его пассажиры уцелели. 23-летнего парня и 28-летнюю девушку госпитализировали с травмами.

Глава региональной госавтоинспекции Динар Гильмутдинов в своем блоге уточнил, что погибший водитель был лишен прав после того, как попался на пьяном вождении.